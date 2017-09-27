Вслед за губернатором Красноярского края глава Дагестана заявил о своей отставке

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил о намерении сложить полномочия — он также входил в список 10 губернаторов, которым политологи прочили отставку, узнал 27 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Рамазан Абдулатипов намерен покинуть пост главы Республики Дагестан — об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва». Подать заявление, по его словам, он намерен в среду, 27 сентября.

«Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъёме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», — цитирует информагентство Абдулатипова.

Кроме того, он сообщил, что предложил несколько кандидатур на свой пост.

Напомним, в сентябре аналитики прогнозировали, что руководителей лишатся Новосибирская и Омская области, а также Красноярский и Алтайский края. Ещё отставки могут произойти в Ивановской и Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе.