Жители Омска выложили в сеть фото светящейся воронки в небе

Фото из группы «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте»

Зрелищное свечение в виде воронок и конусов в небе над Омском оказалось запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», узнал 27 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Омска увидели свечение в небе во вторник, 26 сентября, около полуночи. Фотографии появились в социальных сетях. Это явление наблюдали жители регионов центральной и южной России.

Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны передаёт, что ракетные войска стратегического назначения произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» по условной цели в Казахстане.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне „Сары-Шаган“ в Республике Казахстан», — цитирует информагентство источник в Минобороны.

Очевидцы, комментирующие фотографии свечения в соцсетях, утверждают, что наблюдают это явление практически ежегодно.

«Это каждый год можно заметить, почти в одно и то же время года, видел четыре раза», — написал один из подписчиков группы «Омск Live».

Напомним, в декабре 2016 года очевидцы засняли на видео падение метеорита в Хакасии.