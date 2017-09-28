Адвокат кемеровских блогеров Nemagia сообщил о примирении сторон

Адвокат кемеровских видеоблогеров Александр Зинуров рассказал об инициативе банкира Тинькова прекратить дело против его клиентов, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Ведомости».

Ранее бизнесмен Тиньков пообещал автору блога «Дневник хача» Амирану Сардарову отозвать иски против кемеровских блогеров Nemagia.

В четверг, 28 сентября, адвокат Александр Зинуров объявил о прекращении уголовного преследования авторов проекта Nemagia.

«По уголовному делу получили ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Со стороны Тинькова», — цитирует издание Зинурова.

Журнал Forbes подсчитал, что за время этого конфликта Олег Тиньков разбогател на 400 млн долларов. Собеседник издания назвал это результатом «чёрного пиара».

Напомним, что в августе на YouTube-канале кемеровских видеоблогеров Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. В сентябре полиция изменила статус одного из авторов YouTube-канала Nemagia, Алексея Псковитина, со свидетеля на подозреваемого.