Директора сельских школ в Иркутской области пожаловались на увольнения из-за выборов

Два директора сельских школ в Черемховском районе Иркутской области обратились к региональному омбудсмену с жалобами на то, что чиновники увольняют их из-за «проваленных» выборов, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения газеты «Комсомольская правда».

10 сентября в единый день голосования в области одновременно прошли 543 муниципальные кампании — выбирали глав районов и депутатов сельских поселений. По словам директора школы села Балухарь Ксении Антипиной, в преддверии выборов начальство вынудило её заключить месячный трудовой договор, мотивировав это тем, что на своём посту она останется только в случае «правильных» итогов голосования.

«Мне прямым текстом сказали: „Впереди выборы — давайте, агитируйте за нужного нам кандидата. А после мы посмотрим, будете ли ещё работать директором“. Для меня это неприемлемо, я отказывалась подписывать договор на таких условиях. После долгих препираний всё же поставила подпись, но заявила, что агитировать никого не буду, пусть люди сами делают выбор. Может быть, это моя ошибка, стоило промолчать, но я выразила свою позицию», — рассказала журналистам директор.

Её коллега из деревни Верхняя Иреть Леонид Завозин также сообщил, что ему и нескольким другим руководителям предложили краткосрочный трудовой договор и обязали организовать голосование за указанных кандидатов. Выборы прошли, избранные главы поселений вступили в свои должности, однако чиновники потребовали от директоров муниципальных организаций уволиться.

«Оказывается, нужные кандидаты победили везде, кроме трёх участков — нашего Голуметского сельского поселения, села Балухарь и двух школ села Михайловки. Нам заявили: „Всё, увольняйтесь по собственному!“ Двое михайловских директоров согласились, я и директор школы в Балухаре отказались. Меня лично это оскорбило: 30 лет в профессии, почти пять — в кресле директора, я в школу каждый день по 15 километров ездил, сутками пропадал на работе, да мне осталось два года до пенсии. Я бы, может, и ушёл, но не таким образом. Сам был главой небольшого поселения, но никогда такой ерундой не занимался, это просто возмутительно», — отреагировал Леонид Завозин.

В управлении образования Черемховского района журналистам сообщили, что ничего чрезвычайного на территории не происходит, а два директора школ уволены по собственному желанию. Глава района Виктор Побойкин и вовсе рассказал, что срочные договоры заключались с директорами школ вынужденно, так как за ними числились нарушения.

«В работе некоторых руководителей школ были выявлены явные нарушения, необходимо было провести проверки. Именно поэтому с директорами заключили договор только на месяц, как раз на время работы комиссии. Если обнаружится подтверждение этих фактов, контракты не продлят. Уточню, что договор руководители подписали сами, со сроками они были ознакомлены. Не понимаю, зачем вмешивается омбудсмен, здесь нет нарушения прав человека, это административная работа», — выразил недоумение чиновник.

Региональный уполномоченный по правам человека Валерий Лукин, получив жалобы директоров школ, предложил администрации района разрешить конфликт в досудебном порядке, считая, что речь идёт о незаконном давлении на работников образования. За конфликтной ситуацией следят и в министерстве образования Иркутской области.

Напомним, в июле новосибирский районный суд признал трёх председателей сельских избиркомов виновными в нарушении избирательных прав и сговоре во время выборов депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского района.