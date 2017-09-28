 

Эвакуация прошла в торговых центрах Иркутска

 28 сентября, 14:07
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Эвакуация прошла в торговых центрах Иркутска
Фото из группы «ДТП 38RUS Иркутск» соцсети «ВКонтакте»

В Иркутске и Ангарске появилась информация об эвакуации посетителей и сотрудников из десяти торговых центров, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения портала Irk.ru.

Издание со ссылкой на данные очевидцев пишет о том, что эвакуация якобы началась из-за анонимных звонков о минировании.

Людей вывели из таких торговых центров, как «Европарк», «Новый», «Шанхай сити», «Галерея Революция», Mega Home, «Джем Молл», «Сильвер Молл», Ice People и из торгового комплекса на улице Литвинова. Также сотрудница торгового центра «Фестиваль» в Ангарске сообщила, что из здания эвакуировали людей.

Напомним, что суд города Ангарска в Иркутской области признал невменяемым местного жителя, призывавшего создать независимую республику от Урала до Тихого Океана.

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