ФСБ нашла в Томске подпольный оружейный цех

Оперативники ФСБ задержали троих жителей Томска, подозреваемых в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и патронов к нему, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения регионального управления ведомства.

Установлено, что нарезное оружие кустари скрытно производили на территории цеха одного из промышленных предприятий Томска. Преступная деятельность длилась с января 2016 года по сентябрь 2017 года.

Чтобы проверить работоспособность самодельного оружия, мужчины вместе выезжали в лес, где пристреливали винтовки. Затем изготовленный своими руками арсенал увозили на садовый участок одного из организаторов подпольного производства. Оружие обнаружено как на этом участке, так и в цеху, где работали задержанные. Для конспирации им пришлось оборудовать на предприятии особый схрон, где лежали сами винтовки, их составные части и патроны к ним.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору»). Обвиняемым может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, в апреле оперативники ФСБ задержали жителя Барнаула, подозреваемого в том, что на домашнем токарном станке он вытачивал автоматы и пистолеты.