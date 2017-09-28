 

Глава Бурятии назвал шедевром комедийный фильм о себе

 28 сентября, 12:30
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Глава Бурятии назвал шедевром комедийный фильм о себе
Алексей Цыденов, фото с сайта egov-buryatia.ru

Возглавляющий Бурятию Алексей Цыденов похвалил снятую про него короткометражную комедию и выразил «респект» её авторам, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения Цыденова на его странице в социальной сети Facebook.

По словам главы региона, он случайно «наткнулся» на 14-минутный фильм, размещённый на портале YouTube в июле 2017 года. Сюжет картины заимствован из гоголевского «Ревизора» и посвящён приезду в Бурятию некоего «врио». Важный чиновник, внешне похожий на Алексея Цыденова (с февраля по сентябрь тот являлся врио губернатора региона), заселяется в местный отель, где уже готовы его встретить — в частности, персонал гостиницы заменён на «VIP-девочек».

В фильме показано, как «врио» курит кальян, мимо нот поёт в караоке песни группы «Кино», а в качестве дичи повар зажаривает для него голубя. В итоге важный гость всем доволен и в конце сообщает, что дал бы все пять звёзд четырёхзвёздочному отелю.

«Только сейчас увидел „Первую бурятскую гостиничную комедию“. Шедевр! Авторам и участникам респект! Давно же вышла комедия, но никто не сказал и не показал, пока сам случайно не наткнулся. Наверное, опасались, что отреагирую неадекватно. Очень понравилась! И сценарий, и постановка, и актёры. Пять баллов! И пять звёзд гостинице!» — написал в Facebook Алексей Цыденов.

Как уточняет улан-удэнская газета «Номер один», короткометражка была снята к 10-летнему юбилею группы компаний, владеющей сетью отелей в Бурятии. В картине были задействованы известные в республике журналисты Булат Цыденешеев и Лариса Иринцеева, местный бизнесмен Иринчей Матханов (сыграл повара, зажарившего голубя), бывший министр культуры республиканского правительства Тимур Цыбиков, певица Мэдэгма Доржиева и другие.

Напомним, в апреле немецкие актёры фильма о Великой Отечественной войне «321-я Сибирская» обвинили бурятского режиссёра Солбона Лыгденова в невыплате гонорара.

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