Следующий губернатор из списка, в котором есть четыре сибирских главы, покинул свой пост

Глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин сложил полномочия — он оказался пятым губернатором, покинувшим пост в течение недели, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Игорь Кошин подал заявление об отставке; в четверг, 28 сентября, президент подписал указ.

«Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина по собственному желанию, — говорится в тексте указа президента. — Назначить Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа».

В сентябре аналитики прогнозировали, что отставка ждёт руководителей Новосибирской и Омской областей, а также Красноярского и Алтайского краёв. Лишились губернаторов Красноярский край, Самарская и Нижегородская область, Республика Дагестан и Ненецкий автономный округ. Также лишиться глав могут Ивановская и Мурманская области.

Напомним, 27 сентября вслед за губернатором Красноярского края глава Дагестана заявил о своей отставке.