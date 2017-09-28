 

Следующий губернатор из списка, в котором есть четыре сибирских главы, покинул свой пост

 28 сентября, 18:44
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Следующий губернатор из списка, в котором есть четыре сибирских главы, покинул свой пост
Фото с сайта dvinanews.ru

Глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин сложил полномочия — он оказался пятым губернатором, покинувшим пост в течение недели, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Игорь Кошин подал заявление об отставке; в четверг, 28 сентября, президент подписал указ.

«Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина по собственному желанию, — говорится в тексте указа президента. — Назначить Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа».

В сентябре аналитики прогнозировали, что отставка ждёт руководителей Новосибирской и Омской областей, а также Красноярского и Алтайского краёв. Лишились губернаторов Красноярский край, Самарская и Нижегородская область, Республика Дагестан и Ненецкий автономный округ. Также лишиться глав могут Ивановская и Мурманская области.

Напомним, 27 сентября вслед за губернатором Красноярского края глава Дагестана заявил о своей отставке.

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