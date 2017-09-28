Красноярский штаб оппозиционера Навального вызвали в мэрию

Сотрудники красноярского штаба политика Алексея Навального были вызваны в мэрию — накануне организаторы получили ответ по поводу митинга в Красноярске, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения портала «ОВД-Инфо».

Координатор красноярского штаба политика Алексея Навального Руслан Руденко сообщил в соцсетях, что всех сотрудников штаба пригласили в мэрию.

«Мэрия Красноярска решила вызвать весь красноярский штаб Навального в полном составе для того, чтобы, очевидно, заявить нам о недопустимости проведения митинга-встречи Алексея Анатольевича с красноярцами», — написал Руденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также сообщил, что собрание назначено в четверг, 28 сентября, в 16:30 в здании городской администрации.

Кроме того, Руденко опубликовал в Twitter ответ мэрии на запрос о проведении встречи Навального с жителями Красноярска, в котором администрация города предостерегла организаторов от нарушений в ходе мероприятия законов Российской Федерации.

Напомним, в мае Алексей Навальный отсутствовал на открытии штаба в Красноярске из-за запрета врачей.