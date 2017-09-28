 

Люди эвакуировались из торговых центров Новосибирска

 28 сентября, 11:48
подходящие темы
Люди эвакуировались из торговых центров Новосибирска
Фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске проходит эвакуация из торговых центров Новосибирска: есть информация о «Галерее», «Меге», «Сибирском Молле», «Сан Сити», «Нордмолле» и «Ауре», узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, поступила информация об эвакуации учеников и работников школ № 74 на улице Кропоткина и № 211 на улице Тюленина.

Фото Татьяны Босых

Подписчики группы пишут об эвакуации из торговых центров «Кристалл», «Дружба», «Москва» в Новосибирске и «Эдем» в Академгородке, а также из новосибирского заксобрания, бизнес-центра на улице Крылова и администраций городов Бердск и Искитим. Список эвакуированных учебных заведений пополнила школа № 168 на улице Сибирской, а также школа № 137 и детский сад, которые находятся на улице 1 905 года

Участники группы «Мобильное приложение „Автоспас“ Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» написали об аварийной тревоге на заводе химконцентратов.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сказали, что информация об эвакуации из общественных мест уточняется.

По информации группы «АСТ-54», в мэрию города якобы поступил анонимный звонок о минировании нескольких объектов. Пресс-секретарь мэра Артём Роговский рассказал Сиб.фм о том, что сообщения не поступало.

Очевидец сообщил корреспонденту Сиб.фм, что посетителям и сотрудниками «Сан Сити» в качестве причины эвакуации назвали пожар. При этом возгорания или дыма не наблюдается.

Напомним, что в марте 2017 года продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 сентября, 07:00 • статья

Англо-французское наступление

Хочешь стать полиглотом? Будь им! Советы и рецепты выбирающим, какие иностранные языки учить

Кто заложил мину под Омск?

 12 сентября, 15:57 • колонка
Александр Жиров
журналист
 1 сентября, 18:09 • репортаж

Не только иврит и кипа

Кто учится в новосибирской еврейской школе и чему там учат. Репортаж Сиб.фм со Дня знаний в лицее «Ор Авнер».
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
присоединяйтесь!
    