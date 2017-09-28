Люди эвакуировались из торговых центров Новосибирска

В Новосибирске проходит эвакуация из торговых центров Новосибирска: есть информация о «Галерее», «Меге», «Сибирском Молле», «Сан Сити», «Нордмолле» и «Ауре», узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, поступила информация об эвакуации учеников и работников школ № 74 на улице Кропоткина и № 211 на улице Тюленина.

Фото Татьяны Босых

Подписчики группы пишут об эвакуации из торговых центров «Кристалл», «Дружба», «Москва» в Новосибирске и «Эдем» в Академгородке, а также из новосибирского заксобрания, бизнес-центра на улице Крылова и администраций городов Бердск и Искитим. Список эвакуированных учебных заведений пополнила школа № 168 на улице Сибирской, а также школа № 137 и детский сад, которые находятся на улице 1 905 года

Участники группы «Мобильное приложение „Автоспас“ Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» написали об аварийной тревоге на заводе химконцентратов.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сказали, что информация об эвакуации из общественных мест уточняется.

По информации группы «АСТ-54», в мэрию города якобы поступил анонимный звонок о минировании нескольких объектов. Пресс-секретарь мэра Артём Роговский рассказал Сиб.фм о том, что сообщения не поступало.

Очевидец сообщил корреспонденту Сиб.фм, что посетителям и сотрудниками «Сан Сити» в качестве причины эвакуации назвали пожар. При этом возгорания или дыма не наблюдается.

Напомним, что в марте 2017 года продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.