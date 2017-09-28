Новое министерство в Новосибирской области возглавил бывший замминистра здравоохранения

Министром труда и социального развития Новосибирской области стал бывший заместитель министра здравоохранения Ярослав Фролов, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

В августе губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал приказ о назначении бывшего замминистра здравоохранения региона Ярослава Фролова исполняющим обязанности министра труда и социального развития.

В четверг, 28 сентября, депутаты новосибирского заксобрания единогласно утвердили его кандидатуру на эту должность. Губернатор представил чиновника общественности.

«Это одно из самых важных министерств, а Ярослав Фролов — человек, который умеет объединять людей, умеет слышать людей, умеет брать на себя ответственность и ответственно относится к реализации своих компетенций», — цитирует информагентство Городецкого.

Новое министерство появилось в рамках оптимизации социального блока путём слияния министерства социального развития и министерства труда в июле 2017 года.

Напомним, в сентябре депутаты иркутского заксобрания утвердили главой правительства Руслана Болотова.