 

Новое министерство в Новосибирской области возглавил бывший замминистра здравоохранения

 28 сентября, 15:12
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Новое министерство в Новосибирской области возглавил бывший замминистра здравоохранения
Ярослав Фролов, фото с сайта nsknews.info

Министром труда и социального развития Новосибирской области стал бывший заместитель министра здравоохранения Ярослав Фролов, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

В августе губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал приказ о назначении бывшего замминистра здравоохранения региона Ярослава Фролова исполняющим обязанности министра труда и социального развития.

В четверг, 28 сентября, депутаты новосибирского заксобрания единогласно утвердили его кандидатуру на эту должность. Губернатор представил чиновника общественности.

«Это одно из самых важных министерств, а Ярослав Фролов — человек, который умеет объединять людей, умеет слышать людей, умеет брать на себя ответственность и ответственно относится к реализации своих компетенций», — цитирует информагентство Городецкого.

Новое министерство появилось в рамках оптимизации социального блока путём слияния министерства социального развития и министерства труда в июле 2017 года.

Напомним, в сентябре депутаты иркутского заксобрания утвердили главой правительства Руслана Болотова.

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