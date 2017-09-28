Деревянный мост рухнул и оставил без сообщения сёла в Кемеровской области

Фото из группы «Регион-42 Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Деревянный автомобильный мост через реку Кию обрушился под весом большегруза в Мариинском районе Кемеровской области, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного правоохранительного портала Кузбасса.

Инцидент произошёл в среду, 27 сентября, около 15:00 на 65-м километре автомобильной дороги «Ивановка — Таёжно-Михайловка».

Мужчина за рулём большегруза MAN пренебрёг знаком «Движение грузовых транспортных средств запрещено», решив проехать по деревянному мосту. В результате мост рухнул и машина ушла под воду; водителю фуры удалось выбраться.

Более 400 человек, проживающих в селах Туйла, Таёжно-Михайловка и Таёжно-Александровка, остались без связи с районным центром.

По данным правоохранительного портала, на данный момент на месте происшествия ведутся восстановительные работы. Людей переправляют через реку с помощью водного транспорта.

В группе «Регион-42 Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» подписчики выложили фотографии с места аварии. Местные жители в комментариях сообщили, что за неделю до происшествия мост наклонился в сторону из-за паводка.

Напомним, в марте красноярский автокран и самосвал вызвали обрушение моста на Енисее.