 

Новосибирская компания объявила о поиске «принцессы» на полный рабочий день

 28 сентября, 07:00
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Новосибирская компания объявила о поиске «принцессы» на полный рабочий день
Фото с сайта pixabay.com

Группа компаний «Выбери радио» открыла вакансию менеджера по продажам рекламы в Новосибирске; отмечается, что размер ноги «принцессы» не имеет значения, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября, ознакомившись с вакансией на сайте «Зарплата. ру».

Работодатель ищет сотрудника на полный рабочий день, с высшим образованием и стажем работы от одного до трёх лет. Также кандидаты на позицию королевской особы должны обладать трудолюбием, упорством и «желанием стать принцессой». При этом опыт активных продаж будет плюсом.

Компания в свою очередь предлагает белую зарплату, неограниченный доход, социальный пакет, а также «служебную карету», «модные балы» и «добрую мачеху». Предполагаемая зарплата — от 30 до 80 тысяч рублей.

В федеральную группу компаний «Выбери радио» входят «Радио Дача», «Ретро FM», «Дорожное Радио», «Радио 7», Business FM, «Городская волна», «Радио 54», «Новое радио», «Европа Плюс» и Love Radio.

Напомним, в июле 2017 года аналитики выяснили, что самыми востребованными специалистами в Новосибирске являются представители таких сфер, как продажи и IT, и озвучили список профессий, которые будут востребованы в ближайшие два года.

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