 

Новосибирские эксперты обсудили необходимость сокращения иностранных языков в школах

 28 сентября, 20:46
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Новосибирские эксперты обсудили необходимость сокращения иностранных языков в школах
Фотографии с сайта pixabay.com

Министр образования России Ольга Васильева предложила сократить число изучаемых в школах иностранных языков в интервью телеканалу Russia Today; 28 сентября новосибирские эксперты прокомментировали корреспонденту Сиб.фм эту инициативу.

По мнению Васильевой, в школьной программе нужно оставить только один иностранный язык— английский.

«Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! — сказала Ольга Васильева. — Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский — это язык международного общения на сегодняшний день».

Новосибирский репетитор по китайскому и английскому языкам Александра Ельцына частично согласилась с предложением министра образования, отметив, что лучше хорошо выучить один иностранный, чем распыляться на два и знать оба посредственно.

«Но ограничивать выбор лишь английским не стоит; на мой взгляд, некоторым школьникам он просто не нравится, они бы предпочли тот же немецкий или французский, — считает Александра Ельцына. — Как человек, имеющий опыт преподавания, могу сказать, что со стороны школьников есть желание изучать и восточные языки — в частности, уже не считающийся экзотичным и вполне востребованный на рынке труда китайский.

Странным прозвучало предложение от Васильевой, высказанное в прошлом году — забрать часы второго иностранного языка и ввести в школах астрономию.

Лучше бы было, на мой взгляд, отдать эти часы под предметы, по которым обязательно сдаются ОГЭ и ЕГЭ, или под тот же первый иностранный язык».

Министерство образования РФ планирует к 2020 году в качестве эксперимента оставить экзамен только по одному иностранному языку, а в 2022 году ввести эту образовательную норму как обязательную.

«Я глобально и в общем считаю, что чем больше иностранных языков в школе преподаётся, тем лучше и учителям, и ученикам, и обществу, — сказала руководитель центра международных экзаменов и тестов по французскому языку „Альянс Франсез — Новосибирск“ Ирина Яциневич. — Но посыл Васильевой заключался, вероятно, в том, что стоит сфокусироваться на одном языке и преподавать его настолько хорошо, насколько возможно, чтобы обязательный ЕГЭ был сдан хорошо.

Эксперимент с обязательным ЕГЭ ещё, на самом деле, до конца не доведён. У нас ещё нет волны детей, которые обязательно сдают ЕГЭ по иностранному языку.

Надо сначала пройти этот порог с ЕГЭ — увидеть болевые точки. Мы-то их видим, как специалисты, но только в рамках Новосибирска». Ирина Яциневич отметила, что во многих школах нет физической и технической возможности, отсутствуют специализированные кабинеты для того, чтобы вести два иностранных языка.

«Но при этом введённую два года назад инициативу введения двух языков применяют многие школы Новосибирска, которые нашли ресурсы ввести второй иностранный: немецкий и французский, — добавила Яциневич. — Меня это радовало и как родителя, и как директора французского культурного центра. А потом получилось так, что нет достойных программ. Два часа в неделю — это очень мало. Надо писать программу, проводить её через министерство. Не хватает учебных пособий».

Ирина Яциневич также обратила внимание на то, что в некоторых российских школах нет возможности преподавать даже один иностранный язык, а о двух и речи быть не может.

«Кроме Новосибирска есть такие города как Юрга, Рубцовск, как посёлок Шерегеш, в которых нет преподавателей не только второго, но и первого иностранного языка, — констатировала она. — И министерству образования придётся говорить: вот вы тут учите два, а вы — ну ладно — не учите ни один. И либо мы будем смотреть на это сквозь пальцы, либо отложим введение двух иностранных на неопределёный период».

Напомним, в июне Новосибирск попал в тройку российских городов-лидеров по уровню проникновения английского языка после Москвы и Санкт-Петербурга.

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