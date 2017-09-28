 

Новосибирский кинотеатр «Победа» эвакуировал зрителей на вечернем сеансе

 28 сентября, 21:05
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Новосибирский кинотеатр «Победа» эвакуировал зрителей на вечернем сеансе
Фото Марии Тищенко

В Новосибирске зрители кинотеатра «Победа» были эвакуированы — предположительно, из-за сообщения о заложенной в здании бомбе, сообщила корреспонденту Сиб.фм жительница Новосибирска Юлия Исакова 28 сентября.

По информации Юлии Исаковой, зрителей кинотеатра «Победа» эвакуировали примерно в 19:45. Девушка находилась в третьем зале на сеансе фильма «Эксцентрики».

«Пришла на фильм фестиваля польского кино: пятидесятые, зарождающийся свинг, танцы, красная помада, пир во время застоя, — рассказала Юлия Исакова. — Минут через 40 после начала фильма в зале зажёгся свет, ещё через полторы минуты погас экран, в зал забежала контролёр и попросила всех покинуть кинотеатр словами: „Уважаемые зрители, по техническим причинам кинотеатр прекращает работу, по вашим билетам вы можете прийти на любой сеанс в любой другой день“. Контролёр была моей знакомой, в личном разговоре через минуту она подтвердила, что в „Победу“ тоже позвонили с сообщением о заложенной бомбе».

Фото Елизаветы Ковалёвой

Затем, по словам Исаковой, зрители стремительно направились в сторону выхода, некоторые из них пытались ругаться с персоналом кинотеатра на кассе.

Фото Елизаветы Ковалёвой

«Краем уха услышала, что все сеансы отменяются до завтра, — добавила Исакова. — Выходила из „Победы“, услышала сирену, через минуту увидела людей в защитных костюмах, ушла».

Напомним, в этот же день в Новосибирске были эвакуированы люди из торговых центров Новосибирска: «Галереи», «Меги», «Сибирского Молла», «Сан Сити», «Нордмолла» и «Ауры», а также некоторых школ и администраций городов Бердска и Искитима.

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