 

Половина домов-памятников из списка объектов культуры в Иркутске не прошли экспертизу

 28 сентября, 08:02
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Половина домов-памятников из списка объектов культуры в Иркутске не прошли экспертизу
Фото Марии Тищенко

В перечне иркутских зданий, которые должны были войти в список объектов культурного наследия, было 60 домов — 30 из них не прошли экспертизу, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения информационного агентства «Телеинформ».

Специалисты ведут работу над второй половиной перечня объектов, которые заявлены в реестр памятников культурного наследия. Для этого все они должны пройти процедуру историко-культурной экспертизы.

Заместитель руководителя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова рассказала, что в Иркутске реставрируются ветхие памятники. Занимается этим агентство развития памятников, учреждённое администрацией Иркутска в 2012 году.

«Агентство осуществляет поиск инвесторов и меценатов для восстановления зданий — объектов культурного наследия, в первую очередь, памятников деревянного зодчества, с последующей, после проведения реставрационных работ, передачей в собственность объектов и земельных участков», — сказано на сайте организации.

На этом же сайте указано, что на торги выставили два дома усадьбы Ковалёвой на улице Грязнова — здания конца XIX-начала XX века; помещение по улице Баррикад, в котором размещался госпиталь большевистского Красного Креста; а также дом, построенный приблизительно в 1907-1908 годах в переулке Деповском.

Напомним, что в августе 2017 года археологи в Омске нашли могилу воина возрастом три тысячи лет.

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