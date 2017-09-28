 

Новосибирские приюты призвали дачников не бросать животных в садовых обществах

 28 сентября, 13:09
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Новосибирские приюты призвали дачников не бросать животных в садовых обществах
Фото Ирины Долженко

Первый городской приют для животных в Новосибирске попросил дачников забирать осенью питомцев с собой, рассказала 28 сентября корреспонденту Сиб.фм волонтёр приюта Ирина Лапина.

Приют общественной организации «Защити животных» разместил в группе в сети «ВКонтакте» обращение к дачникам.

«Беляш, Рыжик, Герда, Белоснежка, Мирон, Баюн, Терма, — перечислили администраторы группы имена животных. — Все они должны были умереть от голода и холода, брошенные на дачах после окончания сезона. Мы живём в Сибири, и у них не было никаких шансов выжить. Им повезло, их спасли неравнодушные люди, а скольких не смогли спасти?»

Авторы попросили подписчиков группы, число которых превышает 25 тысяч, скачать и распечатать листовку с призывом не бросать животных, чтобы желающие могли повесить её в своих садовых обществах.

Зоозащитники стараются не отдавать животных дачникам, если подозревают, что кошка или собака с приходом осени останется на улице.

«Если человек конкретно говорит о том, что хочет кошку на дачу мышей ловить или собаку на охрану дачи, то мы, конечно, отказываем, понимая, что животное по окончании сезона домой забирать не планируется», — поделилась волонтёр приюта Ирина Лапина.

Новосибирские волонтёры инициировали флешмоб по распространению информации для дачников с соцсетях с хештегом #дачныйсезонзакрытдлявсех.

Напомним, 1 октября жители Новосибирска смогут протестировать собак из приюта.

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