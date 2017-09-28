 

Работник новосибирской строительной компании осуждён за гибель упавшего в траншею пешехода

 28 сентября, 15:39
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Работник новосибирской строительной компании осуждён за гибель упавшего в траншею пешехода
Фото с сайта globallookpress.com

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам условного лишения свободы мастера строительной компании «Сибстройагро», по вине которого погиб человек, упавший в траншею, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла в январе 2017 года на улице Котовского. Работники строительной компании занимались реконструкцией теплотрассы, в связи с чем на ремонтируемом участке ими была выкопана траншея в земле. В вечернее время проходивший мимо траншеи мужчина упал в неё и скончался от полученных травм.

Следствие установило, что виновником инцидента является мастер строительной компании, который в нарушение требований законодательства не обеспечил установку вдоль траншеи сплошного ограждения. Свою вину работник признал полностью. Приговором суда он был признан виновным по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

В дополнение к условному сроку осуждённый лишён права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с руководством, а также контролем и обеспечением техники безопасности при проведении строительных и иных видов работ.

Напомним, в августе в городе Сузуне Новосибирской области местные пожарные спасли засыпанного песком и щебнем мужчину, копавшего траншею возле дома.

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