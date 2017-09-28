 

Следователи расследуют дело об исчезновении в Париже жительницы Новосибирска

 28 сентября, 14:54
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Следователи расследуют дело об исчезновении в Париже жительницы Новосибирска
Фото с сайта pixabay.com

Новосибирские следователи продолжают расследование уголовного дела об исчезновении в Париже почти шесть лет назад 30-летней жительницы Новосибирска Ольги Серёгиной, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения пресс-службы регионального следкома.

17 декабря 2011 года бесследно исчезла Ольга Серёгина. В сентябре 2010 года женщина переехала из Новосибирска в Париж, чтобы поступить в университет Париж III Новая Сорбонна. До переезда она жила в Новосибирске на улице Учёных.

Как пояснили в пресс-службе, о местонахождении Ольги с момента исчезновения до сих пор ничего не известно. Новосибирский следственный комитет и компетентные органы Французской Республики объединили усилия в поисках женщины и следственных действиях, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В частности, опрашиваются знакомые Серёгиной, живущие в Новосибирске.

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о женщине, наличии у неё с кем-либо конфликтов, сообщить об этом по телефону: (383) 203-57-39, либо написать администратору страницы следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» Сергею Бестужеву.

Напомним, в июле 2014 года омская полиция объявила о розыске 17-летней Виктории Баевой, которая пропала, отправившись автостопом из Новосибирска в Омск.

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