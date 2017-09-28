 

Худсовет принял решение по поводу установки бюста Сталина в Новосибирске

 28 сентября, 17:44
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Худсовет принял решение по поводу установки бюста Сталина в Новосибирске
Фото Нины Воробьёвой

На заседании художественного совета было принято решение о создании рабочей группы по вопросу необходимости установки бюста советского политического деятеля Иосифа Сталина на одной из улиц Новосибирска, передаёт корреспондент Сиб.фм 28 сентября с заседания совета в здании мэрии.

Общественники просили разрешения установить памятник вождю на бульваре Красного проспекта вблизи стелы героям Великой Отечественной войны — на площади Свердлова. Вторым вариантом стала территория Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина; в мае там был открыт парк «Патриот» с бюстами Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Виктора Талалихина.

В ходе заседания советник мэра Новосибирска профессор Международной Академии архитектуры Александр Ложкин отметил, что установка бюстов в парке «Патриот» не была согласована и этот вопрос будет решаться в перспективе.

Размещение бюста Сталина на территории технического колледжа имени Покрышкина оказалось невозможным по причине отказа в согласовании собственника земли. Кроме того, директор учреждения Галина Талюкина выразила опасения насчёт возможных актов вандализма.

«Учебное заведение вне политики. Сталин в первую очередь политический деятель, поэтому я против», — высказалась Талюкина.

Предложение установить объект в районе площади Свердлова также не вызвало одобрения совета. Ложкин заявил, что будет рекомендовать мэру ответить на него отказом.

Советник мэра предложил создать рабочую группу для более основательной проработки этого вопроса. 10 членов совета проголосовали «за», двое «против» и один воздержался.

Напомним, что в сентябре 2016 года художественный совет Новосибирска почти в полном составе проголосовал против установки бюста Иосифа Сталина.

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