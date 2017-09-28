 

Томские спецслужбы проверяют сообщение о минировании автомобиля в центре города

 28 сентября, 15:35
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Томские спецслужбы проверяют сообщение о минировании автомобиля в центре города
Фото из группы «Регион 70|Томск» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщение о минировании машины в Томске привело к пробкам в центре города — прибывшие на место правоохранители взрывчатки не обнаружили, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «РИА Томск».

В четверг, 28 сентября, около 14:00 в томском управлении Росгвардии приняли сообщение о том, что в припаркованной машине возле дома № 10 по улице Гагарина в Томске может находиться взрывное устройство.

«Поступило сообщение якобы о минировании автомобиля на улице Гагарина. На место направлена инженерно-техническая группа ОМОН», — цитирует информагентство сотрудницу пресс-службы томского управления Росгвардии.

По сообщению «РИА Томск», это послужило причиной образования автомобильной пробки на улице Гагарина и площади Батенькова.

Фотографии с места происшествия появились в группе «Регион-70 | Томск» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы в комментариях рассказали, что владелец обнаружил неизвестный предмет под крылом своего автомобиля.

Позже стало известно, что тревога была ложной, об этом сообщили в управлении МВД по Томской области.

«В результате проведённых мероприятий взрывных веществ и устройств не обнаружено», — сообщила корреспонденту Сиб.фм представитель пресс-службы ведомства.

Напомним, 28 сентября волна эвакуаций прошла в торговых центрах Иркутска.

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