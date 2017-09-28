 

Власти Хакасии объявили режим ЧС в трёх районах из-за снегопада

 28 сентября, 11:33
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Власти Хакасии объявили режим ЧС в трёх районах из-за снегопада
Фото с сайта mcxpx.ru

В Боградском, Ширинском и Орджоникидзевском районах Республики Хакасии из-за обильного снегопада объявлен режим чрезвычайной ситуации; по предварительным данным пострадало около 43 тысяч гектаров зерновых культур, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения пресс-службы правительства региона.

Фермеры временно приостановили работу в полях. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, в Боградском районе пострадало три тысячи гектаров урожая, в Ширинском — 18 тысяч и в Орджоникидзевском — 22 тысячи гектаров.

«У нас на некоторых территориях до 10 сантиметров, в других до 40 сантиметров выпало (снега — прим. Сиб.фм). Общие площади зерновых и кормовых культур, остающиеся под снегом, — колоссальные», — рассказал заместитель главы Орджоникидзевского района Валерий Сулеков.

Напомним, что новосибирские синоптики сообщали о возобновлении на территории региона осадков в виде дождя и мокрого снега 28 сентября.

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