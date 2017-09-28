Красноярские водители заплатят около 30 млн рублей за проезд по мосту в центре города

Сотрудники ГИБДД в Красноярске с начала лета выписали более 20 тысяч штрафов за проезд водителей по ремонтируемому Коммунальному мосту через Енисей, общая сумма наложенных взысканий составила 29,7 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения дорожной инспекции.

Ремонтные работы на традиционно самом загруженном мосту в центре города начались 17 июня. С этого момента проезд частных автомобилей был запрещён, исключение было сделано только для общественного транспорта и для такси.

23 июня на въездах на сооружение были установлены видеокамеры, которые фиксировали факт незаконного проезда, — за первый же день работы они насчитали около 500 нарушителей. За три месяца работы с помощью системы автоматической фотовидеофиксации было выписано 21,4 тысячи административных штрафов, средняя сумма каждого взыскания, таким образом, составила около 1,5 тысячи рублей.

Напомним, в августе глава Красноярского края Виктор Толоконский, недовольный тем, что по ремонтируемому Коммунальному мосту ездят автомобили, предложил прокалывать им колёса.