 

Красноярские водители заплатят около 30 млн рублей за проезд по мосту в центре города

 28 сентября, 14:43
подходящие темы
Красноярские водители заплатят около 30 млн рублей за проезд по мосту в центре города
Коммунальный мост в Красноярске, фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники ГИБДД в Красноярске с начала лета выписали более 20 тысяч штрафов за проезд водителей по ремонтируемому Коммунальному мосту через Енисей, общая сумма наложенных взысканий составила 29,7 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 28 сентября из сообщения дорожной инспекции.

Ремонтные работы на традиционно самом загруженном мосту в центре города начались 17 июня. С этого момента проезд частных автомобилей был запрещён, исключение было сделано только для общественного транспорта и для такси.

23 июня на въездах на сооружение были установлены видеокамеры, которые фиксировали факт незаконного проезда, — за первый же день работы они насчитали около 500 нарушителей. За три месяца работы с помощью системы автоматической фотовидеофиксации было выписано 21,4 тысячи административных штрафов, средняя сумма каждого взыскания, таким образом, составила около 1,5 тысячи рублей.

Напомним, в августе глава Красноярского края Виктор Толоконский, недовольный тем, что по ремонтируемому Коммунальному мосту ездят автомобили, предложил прокалывать им колёса.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 сентября, 12:16 • репортаж

Города и скалы

Первый отчёт из автопробега по сибирскому «Золотому кольцу» и первый кузбасский снег.
 22 сентября, 14:37 • репортаж

Тест-драйвом по Сибири

Две недели проведёт в автоэкспедиции по Сибири писатель и журналист Андрей Жданов. Называется она «Сибирский тест-драйв». Ждём репортажей с дороги
 18 июля, 14:24 • статья

Пешеходная утопия: вам не надо ль променада?

Какие изменения произойдут в Новосибирске в течение пяти лет, на которые рассчитана программа, чем уникален Затулинский дисперсный парк и по какой набережной можно будет комфортно гулять осенью.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
присоединяйтесь!
    