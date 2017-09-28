Заключённому в новосибирском СИЗО-1 передали шахматную доску со 116 сим-картами

Сотрудники новосибирского следственного изолятора № 1 обнаружили в шахматной доске, которую передали одному из заключённых, 116 сим-карт и два мобильных телефона — посылка до адресата не дошла, сообщила корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области Вера Сухушина 28 сентября.

Оперативники и сотрудники дневной смены СИЗО-1 проверили оперативную информацию, которая нашла подтверждение: в посылке для одного из заключённых оказались запрещённые предметы — 116 сим-карт, два мобильных телефона и зарядное устройство.

«Сим-карты и сотовые телефоны были спрятаны ухищрённым способом: в шахматной доске было двойное дно, там находились запрещённые предметы, — рассказал старший оперуполномоченный группы следственных изоляторов ГУФСИН по Новосибирской области Александр Гаськов. — Кем для подследственного является отправитель посылки, неизвестно. По данному факту сотрудниками оперативного отдела проводятся оперативно-розыскные мероприятия».

Согласно статье 19.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ, попытка передачи запрещённых предметов в учреждение уголовно-исполнительной системы наказывается штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией самих предметов.

Напомним, в июне сотрудники СИЗО-1 в Новосибирске сбили два беспилотника-квадрокоптера, с помощью которых неизвестные пытались передать подследственным мобильные телефоны.