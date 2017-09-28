Жительница Бурятии отсудила у экс-супруга 50 тысяч рублей за оскорбления в сети

Бурятский суд назначил крупный штраф за оскорбление личности — мужчина нецензурно высказывался в адрес бывшей супруги в соцсети Facebook и через месседжер Viber, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ.

Житель города Улан-Удэ при каждой личной встрече, в письменной форме через Facebook и месседжер Viber, а также путём смс-сообщений унижал честь и достоинство экс-супруги. Женщина устала от оскорблений бывшего мужа и обратилась в суд, чтобы взыскать с него компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

На судебном заседании мужчина не стал ничего отрицать, однако попросил снизить размер компенсации до 1 тысячи рублей по причине аналогичного поведения экс-супруги.

Железнодорожный районный суд удовлетворил требование женщины. Её бывшего мужа признали виновным в нарушении статьи 5.61. КоАП РФ («Оскорбление»). По решению суда бывший муж заплатит ей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

«Из положений Конституции Российской Федерации следует, что достоинство личности является одной из важнейших, охраняемых государством ценностей. Ничто не может быть основанием для его умаления», — пояснили в пресс-службе районного суда.

Напомним, в мае иркутский суд назначил женщине штраф в размере 1 тысячи рублей за письменное оскорбление знакомого.