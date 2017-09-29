Александр Усс назначен врио губернатора Красноярского края
29 сентября, 20:17
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Председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения на официальном сайте Кремля.
«Президент провёл рабочую встречу с Александром Уссом, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края», — сообщила пресс-служба президента РФ.
Александру Уссу 62 года, он является уроженцем Красноярского края. Трудовую карьеру начинал стажёром-исследователеим Томского госуниверситета. С 1981 по 1993 годы работал преподавателем на кафедре уголовного права и криминалистики Красноярского госуниверситета.
С 1993 по 1997 годы — начальник правового управления, заместитель губернатора Красноярского края. С 1998 года до недавнего времени — председатель Законодательного собрания Красноярского края. Одновременно занимает пост президента Сибирского федерального университета. Имеет почётное звание «Заслуженный юрист РФ», лауреат высшей юридической премии «Юрист года» (получена в 2014 году).
Напомним, о том, что Виктор Толоконский написал заявление об отставке с поста губернатора Красноярского края, стало известно ещё 24 сентября. В последующие дни пресс-служба губернатора и его подчинённые неоднократно опровергали эту информацию. Официально об уходе Толоконского с занимаемой должности было объявлено только 27 сентября.