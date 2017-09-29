Александр Усс назначен врио губернатора Красноярского края

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения на официальном сайте Кремля.

«Президент провёл рабочую встречу с Александром Уссом, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края», — сообщила пресс-служба президента РФ.

Александру Уссу 62 года, он является уроженцем Красноярского края. Трудовую карьеру начинал стажёром-исследователеим Томского госуниверситета. С 1981 по 1993 годы работал преподавателем на кафедре уголовного права и криминалистики Красноярского госуниверситета.

С 1993 по 1997 годы — начальник правового управления, заместитель губернатора Красноярского края. С 1998 года до недавнего времени — председатель Законодательного собрания Красноярского края. Одновременно занимает пост президента Сибирского федерального университета. Имеет почётное звание «Заслуженный юрист РФ», лауреат высшей юридической премии «Юрист года» (получена в 2014 году).

Напомним, о том, что Виктор Толоконский написал заявление об отставке с поста губернатора Красноярского края, стало известно ещё 24 сентября. В последующие дни пресс-служба губернатора и его подчинённые неоднократно опровергали эту информацию. Официально об уходе Толоконского с занимаемой должности было объявлено только 27 сентября.