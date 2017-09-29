Александр Усс назван в числе возможных преемников Виктора Толоконского

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс после объявления об отставке губернатора Виктора Толоконского вылетел в Москву, сообщил корреспонденту Сиб.фм 29 сентября замначальника управления по информации и общественным связям регионального парламента Владимир Корецкий; в СМИ отъезд Усса объясняют его возможным назначением на вакантный пост главы края.

По словам Корецкого, Усс находится в Москве по делам, «связанным с работой Совета Федерации». О каких именно вопросах идёт речь и когда спикер заксобрания должен вернуться в Красноярск, представитель управления информации уточнить отказался.

Политолог Евгений Минченко в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» назвал «логичным» предположение о том, что Усс является одним из кандидатов на пост губернатора, отметив, что «фактически в крае при Толоконском правил тандем губернатора и спикера». В то же время эксперт признал, что кандидатура 62-летнего Усса «не совсем укладывается в логику омоложения губернаторского корпуса».

Красноярский политолог Юрий Москвич предположил, что Усс не является кандидатом в губернаторы, а как опытный региональный политик в качестве эксперта вызван в Москву для проведения переговоров по подбору преемника Толоконского.

«Очевиден факт того, что в правительстве и администрации президента оказались не подготовлены к назначению преемника, и сейчас идёт переговорный процесс с привлечением деловых кругов края. Отъезд Александра Усса вовсе не означает, что именно он станет губернатором — вероятно, его как наиболее опытного политика в крае привлекли к переговорам, чтобы найти максимально устраивающую всех фигуру», — пояснил корреспонденту Сиб.фм Юрий Москвич.

При этом, по его словам, чем дольше длятся переговоры, тем меньше шансов у тех кандидатов, которые были названы первыми — Сергей Сокол и Михаил Котюков.

«Это кандидаты прошлого. Они пришлись бы ко двору три-четыре года назад, но не теперь, когда у общества уже нет запроса на стабильность, — люди хотят перемен, хотят социально-экономического развития. Это понимает и Кремль, поэтому подыскивается человек, способный обеспечить движение вперёд, рост инновационных отраслей в крае. Это должен быть и хороший региональный политик, который объединит все экономические группы региона, и человек, работающий в одной команде с правительством страны», — отметил политолог.

Напомним, ранее глава ФАНО Михаил Котюков призвал не верить слухам о его назначении губернатором Красноярского края.