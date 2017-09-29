 

Бабье лето в Новосибирске пока не предвидится — синоптики

 29 сентября, 12:43
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Бабье лето в Новосибирске пока не предвидится &mdash; синоптики
Ботсад в Академгородке. Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится холодная погода, которая будет постепенно ухудшаться, — бабьего лета пока не ожидается, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 29 сентября.

По информации гидрометцентра, с 30 сентября по 1 октября погода в Новосибирской области не изменится. Температура воздуха днём — в пределах +3...+9 °С, а ночью — около 0 °С. Осадки маловероятны.

На вопрос «Будет ли ещё тепло?» Ренад Ягудин ответил: «Какое тепло? О чём вы? Наступила глубокая осень, северные процессы происходят вовсю».

В начале октября, как отметил Ягудин, погода будет ухудшаться: усилится ветер, станет холоднее, возобновятся осадки в виде мокрого снега и дождя.

Напомним, 28 сентября в Хакасии наступила практически зима: местные власти объявили режим ЧС в трёх районах из-за обильных снегопадов.

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