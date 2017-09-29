 

Банки выпустили два миллиона карт «Мир» для бюджетников Сибири

 29 сентября, 14:19
подходящие темы
Банки выпустили два миллиона карт «Мир» для бюджетников Сибири
Фото с сайта pixabay.com

Два миллиона национальных платёжных карт «Мир» выпустили банки для сотрудников 19 тысяч бюджетных организаций Сибири, узнал корреспондент из сообщения пресс-службы Сибирского управления Банка России 29 сентября.

Сибирские банки на 66 % выполнили задачу по переводу клиентов бюджетной сферы на карты национальной платёжной системы «Мир». Воспользоваться этими картами жители регионов Сибири могут в 13 тысячах банкоматов и 114 тысячах платёжных терминалов.

«С января по август этого года держатели национальных платёжных карт в регионах Сибири, по данным Национальной системы платёжных карт, уже 9,5 млн раз оплатили с их помощью покупки, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. — В среднем ежемесячно количество безналичных операций по картам „Мир“ увеличивается в полтора-два раза: в январе их было только 50 тысяч на всю Сибирь, в августе — больше 4 миллионов».


Шесть вопросов про российскую карту «Мир»

Отмечается, что самыми активными пользователями новой платёжной системы стали жители Алтайского края, Республик Алтай и Бурятии. Больше всего карт для бюджетников выпущено в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях.

С 1 июля 2017 года стало действовать требование закона о национальной платёжной системе о том, что «новые» бюджетники и пенсионеры для перечисления бюджетных выплат будут получать национальные карты «Мир». В России до 1 июля 2018 года должны перейти на карты «Мир» действующие бюджетники.

Стоит заметить, что для пенсионеров переход будет ещё более плавным — они получат карты «Мир», когда закончится срок действия имеющихся у них других банковских карт. Процесс перехода планируется полностью завершить к 1 июля 2020 года.

В пресс-службе уточнили, что на фоне нововведений пенсионеры и бюджетники не теряют права получать зарплату, пособия либо пенсию наличными или на счёт в банке, к которому не привязана ни одна карта.

Напомним, в мае почти 400 тысяч жителей Сибири начали пользоваться национальными платёжными картами «Мир».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 сентября, 10:39 • статья

«Мир» не во всём мире

Карта не действует за рубежом. Зато работает в Крыму. Разбираемся, зачем человеку нужен «Мир».
 13 сентября, 11:01 • статья

Семь вопросов про «Открытие», которое чуть не закрылось

ЦБ РФ ввёл временную администрацию в крупнейшем российском частном банке «Открытие». Разбираемся, чем и кому это грозит и что делать
 5 сентября, 13:03 • статья

Денег нет, но вы учёный

Юный гений в науку пошёл. Полезную тему в науке нашёл. В лучших журналах о ней рассказал. Теперь им правит грантовый бал.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
присоединяйтесь!
    