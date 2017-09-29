Банки выпустили два миллиона карт «Мир» для бюджетников Сибири

Два миллиона национальных платёжных карт «Мир» выпустили банки для сотрудников 19 тысяч бюджетных организаций Сибири, узнал корреспондент из сообщения пресс-службы Сибирского управления Банка России 29 сентября.

Сибирские банки на 66 % выполнили задачу по переводу клиентов бюджетной сферы на карты национальной платёжной системы «Мир». Воспользоваться этими картами жители регионов Сибири могут в 13 тысячах банкоматов и 114 тысячах платёжных терминалов.

«С января по август этого года держатели национальных платёжных карт в регионах Сибири, по данным Национальной системы платёжных карт, уже 9,5 млн раз оплатили с их помощью покупки, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. — В среднем ежемесячно количество безналичных операций по картам „Мир“ увеличивается в полтора-два раза: в январе их было только 50 тысяч на всю Сибирь, в августе — больше 4 миллионов».



Шесть вопросов про российскую карту «Мир»

Отмечается, что самыми активными пользователями новой платёжной системы стали жители Алтайского края, Республик Алтай и Бурятии. Больше всего карт для бюджетников выпущено в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях.

С 1 июля 2017 года стало действовать требование закона о национальной платёжной системе о том, что «новые» бюджетники и пенсионеры для перечисления бюджетных выплат будут получать национальные карты «Мир». В России до 1 июля 2018 года должны перейти на карты «Мир» действующие бюджетники.

Стоит заметить, что для пенсионеров переход будет ещё более плавным — они получат карты «Мир», когда закончится срок действия имеющихся у них других банковских карт. Процесс перехода планируется полностью завершить к 1 июля 2020 года.

В пресс-службе уточнили, что на фоне нововведений пенсионеры и бюджетники не теряют права получать зарплату, пособия либо пенсию наличными или на счёт в банке, к которому не привязана ни одна карта.

Напомним, в мае почти 400 тысяч жителей Сибири начали пользоваться национальными платёжными картами «Мир».