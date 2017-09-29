Дети покажут свои мультфильмы на фестивале «Жар-птица» в Новосибирске

В новосибирском кинотеатре «Победа» покажут, как создаются мультфильмы, и презентуют лучшие работы Открытого Всероссийского фестиваля мультипликационного кино «Жар-птица», рассказала корреспонденту Сиб.фм 29 сентября координатор фестиваля Марина Щебетунова.

30 сентября в кинотеатре «Победа» пройдёт заключительная акция «Эхо фестиваля „Жар-Птица“». В ней приняли участие дети из Новосибирска, Красноярска, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Сургута, Ялты и других городов.

На фестивале будут показывать лучшие детские мультфильмы. Профессиональные мультипликаторы проведут мастер-классы для детей и педагогов.

«Мультфильмы снимают дети в возрасте от трёх лет и старше, — рассказала Марина Щебетунова. — Маленькие ребятишки снимают фильмы о том, что их окружает: о семье, о любви или про какие-то сказки. Дети постарше раскрывают проблемы — например, экологические катастрофы. Выдумывают истории намного сложнее, выстраивают сюжет. Самая популярная техника у маленьких детей — перекладка — она простая для понимания. На многослойный станок накладываются стёкла с разными изображениями. Статично зафиксированная камера снимает сверху действие, которое происходит снизу. В этой технике, кстати, был снят мультик „Ёжик в тумане“».

Организатором фестиваля, созданного в 2004 году, выступает Сибирский фонд развития детского кино при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

Напомним, в январе 2016 года новосибирские учёные создали творческое объединение, на базе которого начали учить детей созданию мультфильмов о науке.