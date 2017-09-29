 

Девять кадетов попали в больницу из-за отравления в Томске

 29 сентября, 09:29
подходящие темы
Девять кадетов попали в больницу из-за отравления в Томске
Фото с сайта globallookpress.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации девяти воспитанников Томского кадетского корпуса с признаками отравления, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального следкома 29 сентября.

По предварительным данным, в период с 25 по 27 сентября девять воспитанников Томского кадетского корпуса пожаловались на боли в животе и кишечные расстройства. Всех кадетов увезли в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В сообщении отмечается, что на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в сентябре врачи госпитализировали шестерых учеников школы № 26 с признаками отравления в городе Абакане Республики Хакасии.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 сентября, 14:59 • репортаж

Звёздный лёд Вари Ковалёвой

История юной спортсменки, которая занимается фигурным катанием с четырёх лет и хочет поехать на чемпионат мира.
 22 сентября, 07:00 • статья

Тролли на воле

Обычно акции в магазинах рассчитаны только на взрослых. «Пятёрочка» запустила акцию для поклонников популярного мультфильма
 20 сентября, 07:00 • интервью

Польские корни в сибирской земле

Семейная пара приехала из Польши в Сибирь пятнадцать лет назад и осталась жить. Супруги Сулковски рассказывают, за что полюбили Новосибирск
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
присоединяйтесь!
    