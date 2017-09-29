Девять кадетов попали в больницу из-за отравления в Томске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации девяти воспитанников Томского кадетского корпуса с признаками отравления, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального следкома 29 сентября.

По предварительным данным, в период с 25 по 27 сентября девять воспитанников Томского кадетского корпуса пожаловались на боли в животе и кишечные расстройства. Всех кадетов увезли в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В сообщении отмечается, что на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в сентябре врачи госпитализировали шестерых учеников школы № 26 с признаками отравления в городе Абакане Республики Хакасии.