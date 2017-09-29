 

Единственный в Сибири детский хоспис открылся в Иркутске

 29 сентября, 07:35
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Единственный в Сибири детский хоспис открылся в Иркутске
Фото с сайта globallookpress.com

В Иркутске появился первый на территории Сибири детский хоспис, первых пациентов учреждение примет в октябре, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения правительства Иркутской области.

Государственное учреждение «Иркутский областной хоспис» открыто для создания оптимальных условий жизни детям, страдающим тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями, и для оказания помощи членам их семей. Медицинская помощь в учреждении будет оказываться бесплатно.

«Востребованность паллиативной помощи детям очевидна. Пациенты с тяжёлыми заболеваниями должны получать комплексную психосоциальную и медицинскую помощь. Медицинский персонал учреждения подготовлен для оказания паллиативной медицинской помощи. Врачи, педагоги и средний медицинский персонал прошли обучение в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказал на открытии хосписа министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Хоспис рассчитан на 25 мест для пациентов в возрасте от одного года до 18 лет. В здании располагаются медицинские кабинеты, кабинет психологической разгрузки, зал отдыха с игровыми модулями и столовая для детей-пациентов и их родственников. Как сообщила главврач учреждения Ольга Ермакова, при создании хосписа медики постарались максимально приблизить обстановку к домашней. Чтобы поднять настроение неизлечимо больных детей, весь персонал будет работать в цветной, яркой одежде.

Кроме того учреждение будет оказывать и выездную медицинскую паллиативную помощь на дому как в самом Иркутске, так в близлежащих населённых пунктах. Для этого создана выездная служба, в её составе — врачи-педиатры, неврологи, медицинский персонал среднего звена, психологи и социальные работники. Хоспис также планирует взаимодействовать с волонтёрскими, благотворительными организациями и фондами.

Напомним, в январе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон заявил, что слова духовной поддержки для неизлечимо больных людей важнее, нежели медицинское оборудование для хосписов.

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