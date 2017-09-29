 

Глава ФАНО призвал не верить слухам о его назначении губернатором Красноярского края

 29 сентября, 09:39
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Глава ФАНО призвал не верить слухам о его назначении губернатором Красноярского края
Михаил Котюков, фото с сайта fano.gov.ru

Михаил Котюков, возглавляющий Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), не подтвердил слухов о своём скором назначении на пост губернатора Красноярского края, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения информационного агентства «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о возможном переходе на другую должность, Котюков призвал журналистов «не верить непроверенным новостям». Ранее источники «РИА Новости» в российском парламенте заявляли о том, что именно глава ФАНО является основным претендентом на пост красноярского губернатора.

Ещё одним вероятным преемником покидающего это кресло Виктора Толоконского называли бывшего вице-губернатора региона Сергея Сокола, в последние годы работавшего руководителем Оборонпрома. 28 сентября неназванный источник в администрации президента РФ сообщил, что ни Сокол, ни Котюков не рассматриваются на пост губернатора Красноярского края.

Напомним, Виктор Толоконский объявил о своей отставке 27 сентября на закрытом от прессы совещании, соответствующий указ президента на данный момент всё ещё не опубликован.

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