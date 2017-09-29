Губернатор Омской области Виктор Назаров не получал предложений о новой работе

Глава Омской области Виктор Назаров «ничего не слышал» о своей возможной отставке и не получал предложений перейти на другую работу, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения РБК.

Это заявление Назаров сделал на пленарном заседании III Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который проходит в Уфе.

«По поводу своей отставки ничего не слышал. Никаких предложений о новой работе пока ни от кого не получал. Комментировать пока нечего», — прокомментировал омский губернатор слухи о своём уходе с поста.

Ранее стало известно, что сразу четыре сибирских губернатора и главы некоторых других регионов страны могут досрочно уйти в отставку до конца сентября. Источники, близкие к администрации президента РФ, сообщали, что руководителей лишатся Новосибирская и Омская области, а также Красноярский и Алтайский края.

Напомним, что вслед за этим прогнозом пять губернаторов покинули свои посты в течение нескольких дней.