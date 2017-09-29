Колокола в виде Иисуса Христа и 12 апостолов появились на «Авито» в Новосибирске

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» набор оловянных колокольчиков с фигурами Иисуса Христа и 12 апостолов за 70 тысяч рублей, узнал 29 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте объявлений «Авито».

Продавец указала в объявлении, что набор «Апостол» из 13 колоколов и ореховой подставки выпущен в 1978 году в Английском монетном дворе Danbury Mint.

«Фигуры выполнены из английского олова без добавления свинца, поэтому они не тускнеют, — написано в объявлении. — Каждый колокол изготовлен старейшими мастерами Англии. Фигурные ручки на колоколах в форме Иисуса Христа и 12 апостолов с выгравированными именами».

Автор уверяет, что набор «Апостол» отличается чистым звуком за счёт того, что «каждый колокол в отдельности сделан по многовековой методике гравитационного литья в специальные формы».

Помимо оловянных колокольчиков продавец предлагает винтажные дамские сумочки, украшения, церковную утварь и другой антиквариат.

Напомним, в конце августа стало известно, что новосибирская епархия заинтересовалась старинным церковным колоколом с «Авито».