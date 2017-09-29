 

Колокола в виде Иисуса Христа и 12 апостолов появились на «Авито» в Новосибирске

 29 сентября, 18:53
подходящие темы
Колокола в виде Иисуса Христа и 12 апостолов появились на «Авито» в Новосибирске
Фото с сайтов retail-loyalty.org и аvito.ru

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» набор оловянных колокольчиков с фигурами Иисуса Христа и 12 апостолов за 70 тысяч рублей, узнал 29 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте объявлений «Авито».

Продавец указала в объявлении, что набор «Апостол» из 13 колоколов и ореховой подставки выпущен в 1978 году в Английском монетном дворе Danbury Mint.

«Фигуры выполнены из английского олова без добавления свинца, поэтому они не тускнеют, — написано в объявлении. — Каждый колокол изготовлен старейшими мастерами Англии. Фигурные ручки на колоколах в форме Иисуса Христа и 12 апостолов с выгравированными именами».

Автор уверяет, что набор «Апостол» отличается чистым звуком за счёт того, что «каждый колокол в отдельности сделан по многовековой методике гравитационного литья в специальные формы».

Помимо оловянных колокольчиков продавец предлагает винтажные дамские сумочки, украшения, церковную утварь и другой антиквариат.

Напомним, в конце августа стало известно, что новосибирская епархия заинтересовалась старинным церковным колоколом с «Авито».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.

Баган, да не тот

 4 сентября, 12:01 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 1 сентября, 18:09 • репортаж

Не только иврит и кипа

Кто учится в новосибирской еврейской школе и чему там учат. Репортаж Сиб.фм со Дня знаний в лицее «Ор Авнер».
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
присоединяйтесь!
    