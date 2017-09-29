Компания 2ГИС и новосибирский вуз запустят обучающий онлайн-курс

Новосибирский государственный университет и компания 2ГИС откроют на платформе Coursera совместный курс в области анализа данных, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения пресс-службы университета.

Программа ориентирована две основные аудитории. Первая — это владельцы малого бизнеса. Они смогут научиться более качественно решать широкий спектр задач: анализировать риски, просчитывать прибыль, понимать действия конкурентов, а также уметь работать с другими показателями, интерпретация которых может спасти от финансовых потерь. Также курс будет полезен для аналитических отделов крупных компаний, которые хотели бы повысить квалификацию своих сотрудников.

Вторая аудитория — студенты и начинающие специалисты. Получение новых навыков может повысить их шансы при трудоустройстве в сфере аналитики и маркетинга.

«НГУ постоянно расширяет спектр образовательных офлайн-программ, созданных при участии крупного бизнеса, — прокоментировала руководитель проекта Ольга Ечевская. — Когда мы задумывали этот курс, было, безусловно, важно, чтобы партнёр принёс необходимые компетенции — то есть мы думали о компании, которая ежедневно работает с огромным объёмом данных, поступающих от пользователей».

Программа состоит из четырёх онлайн-курсов — «Введение в данные», «Исследование взаимодействий», «Сравнение и создание групп», «Тренды и классификации». Они разбиты на 120 видеолекций, после которых нужно будет выполнить практические задания на реальных данных компании 2ГИС.

Разработкой курсов занимались кандидат социологических наук, специалист по работе с опросными данными Ольга Ечевская (НГУ), кандидат технических наук, специалист по анализу данных Виктор Дёмин (2ГИС) и специалист по анализу данных Наталья Галанова (2ГИС).

Coursera — крупнейшая международная площадка онлайн-образования, на ней зарегистрированы более 25 миллионов студентов со всего мира, около миллиона из них говорят на русском языке. На ней представлены курсы от 149 ведущих университетов мира.

Напомним, что в сентябре стало известно о том, что Томский государственный университет создаст центр по внедрению онлайн-образования. На это будет выделено 22 млн рублей из федерального бюджета.