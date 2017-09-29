Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября, ознакомившись с результатами голосования.

Онлайн-выборы устроил популярный красноярский паблик «ЧП Красноярск», специализирующийся на размещении фото- и видеоматериалов о ДТП, пожарах и других происшествиях. Среди предложенных интернет-аудитории кандидатов помимо Быкова оказались бывший губернатор Таймырского автономого округа и недавний глава «Россетей» Олег Бударгин, глава ФАНО Михаил Котюков, депутат Госдумы Юрий Швыткин, бывший вице-губернатор Красноярского края и Иркутской области Сергей Сокол, спикер красноярского Заксобрания Александр Усс и председатель краевого правительства Виктор Томенко.

За пять часов голосования свои предпочтения выразили более 10 тысяч пользователей сети. На первом месте с большим отрывом оказался Анатолий Быков — 61,9 %. На втором месте Александр Усс с 18,6 % голосов, на третьем — Юрий Швыткин с 5,8 % голосов.

Многие участники голосования сами оказались поражены результатами, в комментариях они напомнили, что в 1990-е Анатолий Быков считался одним из активных участников криминальных «алюминиевых войн» за обладание Красноярским алюминиевым заводом.

«Как странно видеть реальную разницу в голосовании с тем, что нам пытаются втюхать СМИ. Я тоже за Быкова», — написал пользователь Александр Костюченко.

Другая участница голосования Инна Боярская отметила: «Интересное у нас общество... Убийцу и преступника хотят видеть у власти. Не говорю, что другие лучше, но не забывайте, что Быков — криминальный авторитет 90-х».

«Дядя Толя хоть и в крови по пояс, но то были 90-е и таковы были правила игры. Для людей он делал, и надо сказать, сделал немало хорошего. А эти остальные кто? Коммерсанты с рынка», — высказал своё мнение Даниил Данилов.

Пользователь Саня Пучков констатировал: «Этот преступник давал простым работягам в то время то, что остальные „не преступники“ не могут дать сейчас, хотя экономически сравнивать эти временные отрезки курам на смех».

Напомним, возможным преемником Виктора Толоконского на посту губернатора Красноярского края политологи считают 62-летнего спикера регионального заксобрания Александра Усса.