Найденные в Туве петроглифы могут перевернуть представление о жизни скифов

Археологи из санкт-петербургского Института истории материальной культуры РАН обнаружили в Туве наскальные рисунки, которые могут изменить представления о жизни древних скифов, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения ТАСС.

По словам начальника тувинской экспедиции Марины Килуновской, петроглифы были найдены вблизи границы с Монголией. Наносили их местные жители в разное время, начиная с эпохи бронзы в III тысячелетии до нашей эры. Племена кочевников таким образом отмечали своё присутствие на территории и показывали, что земля принадлежит им. На рисунках изображены дома эпохи бронзы и бытовые сцены, позволяющие сделать новые выводы об образе жизни кочевников.

«В основном на рисунках бытовые сцены, но есть изображения домов эпохи бронзы, и, что удивительно, это обычные дома с крышами, хотя мы привыкли считать, что кочевники живут в юртах», — рассказала Килуновская.

Изображения домов на найденных рисунках иногда даже содержат планы помещений. По версии учёных, это указывает на то, что скифским племенам был хорошо знаком не только кочевой образ жизни, но и обустройство хозяйства на долговременной основе.

Напомним, в марте стало известно, что исследователи новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили у древних скифов европейские корни.