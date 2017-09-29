 

Новосибирские судебные приставы арестовали картошку за долги

 29 сентября, 17:28
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Новосибирские судебные приставы арестовали картошку за долги
Фото с сайта pixabay.com

Судебные приставы в Новосибирске взыскали долг с неплательщика за горячую воду и тепло, арестовав его картофель, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Мужчина задолжал компании СИБЭКО около 80 тысяч рублей. Он скрывался от сотрудников ведомства и игнорировал повестки. Они узнали, что должник зарабатывает перепродажей лука и картофеля.

Приставы застали мужчину в тот момент, когда покупатель отдавал ему деньги за товар. Они сказали ему, что арестовывают овощи в счёт погашения задолженности.

«Осознав безысходность ситуации и перспективу расставания с картошкой, должник незамедлительно на месте погасил задолженность в полном объёме», — говорится в сообщении.

Напомним, что в августе кошка и собака помогли судебным приставам в Баганском районе Новосибирской области задержать своего хозяина.

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