Новосибирские ветеринары установили импланты жеребёнку Геле

Фото из группы клиники «Бэст» в соцсети «ВКонтакте»

Пациентом новосибирской ветклиники стал питомец конного клуба с деформацией конечностей, узнал 29 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе ветклиники «Бэст» в соцсети «ВКонтакте».

Шестинедельному жеребёнку по кличке Геля из конного клуба «Кудряшовская Заимка» потребовалась операция. Деньги на лечение собрали неравнодушные любители лошадей.

Ветеринары рассказали об операции и поделились фотографиями пациента в группе клиники в соцсети «ВКонтакте».

«У малышки из-за неравномерного роста костей развилась деформация грудных конечностей, — написали администраторы сообщества. — Последнее время Геля уже с трудом вставала и передвигалась с постоянной болью. Было принято решение о хирургическом вмешательстве, которое позволило бы с помощью специальных блокирующих имплантов с течением времени исправить конечности».

По словам ветеринаров, Геля перенесла оперативное вмешательство хорошо: к вечеру начала вставать и пить молоко матери.

Напомним, в июле коза Милка стала пациентом частной новосибирской ветклиники.