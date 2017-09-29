Новосибирский госуниверситет запустил бесплатные автобусы для студентов

Бесплатные автобусы запустил Новосибирский госуниверситет для своих студентов и сотрудников, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения пресс-службы НГУ.

С 29 сентября начали курсировать бесплатные автобусы, предназначенные для студентов, преподавателей и других сотрудников НГУ. Ездить они будут по пяти маршрутам: из Нижней Ельцовки, микрорайона Щ, Левого берега, Шлюза, а также из Бердска.

Выходить на маршруты транспорт будет в 7:45 и 17:55, а в пятницу и предпраздничные дни — в 7:45 и 16:40. Запасным местом посадки и высадки пассажиров станет внутренний двор главного корпуса НГУ.

Кроме того, со 2 октября вуз запустит ещё один автобус, который будет забирать студентов и сотрудников с железнодорожной станции «Сеятель» в 8:20 и доставлять их в университет к 8:40. Автобусы будут курсировать до 31 марта 2018 года.

Университетские автобусы будут следовать по маршрутам:

— НГУ — Нижняя Ельцовка (Лесосечная, Черносельская, Экваторная, ГПТУ-55, Больница) — НГУ;

— НГУ — микрорайон Щ — НГУ (проспект Строителей, Аптека, Дом быта, Магазин, Поликлиника, Демакова);

— НГУ — Левый берег — НГУ (Баня, Приморская, Радиозавод, Плановая, Ветлужская, Маяк) — НГУ;

— НГУ — Шлюз — НГУ (Вахтангова, Торговый центр, Шлюз, Маяк, НИИ Систем) — НГУ;

— НГУ — Бердск — НГУ (Черёмушки, ДК Родина, Берёзовая, 11 квартал, ГДК, площадь Горького, 18 квартал, Спортивная, микрорайон Северный, Речкуновка, Новый посёлок, Посёлок геологов).

Напомним, в апреле социолог Новосибирского госуниверситета Татьяна Черкашина сравнила данные Росстата об уровне жизни населения РФ за 2011 и 2014 год и пришла к выводу, что жители Сибири редко путешествуют из-за бедности и плохих дорог, а новый автомобиль прививает страсть к путешествиям.