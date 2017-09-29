 

Новосибирский художник показал Totem room на 7-й Московской биеннале современного искусства

 29 сентября, 11:46
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Новосибирский художник показал Totem room на 7-й Московской биеннале современного искусства
Работы из серии «Тотем» Владимира Мартынова

Художник из Новосибирска Владимир Мартынов выставил свои работы в галерее «Кульпроект» в рамках параллельной программы Московской биеннале, которая впервые продлится четыре месяца — с сентября по январь, узнал корреспондент 29 сентября Сиб.фм у Владимира Мартынова.

Владимир Мартынов участвует в Московской биеннале современного искусства четвёртый раз: он представлял свои работы на третьей, четвёртой, пятой и седьмой выставках.

«В проекте есть видео, цифровая печать, выполненная на полуобёрточных прозрачных плёнках — „дюроклир“. На просвет работа выглядит состоящей из слоёв, поэтому возникает ещё какое-то третье изображение. В основном в работах прослеживается тема тотемов — сакральные формы. Но в какой-то степени для себя я этот проект называю Totem room или Totem house», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Владимир Мартынов


Владимир Мартынов об иерархии и технологиях в искусстве, сквозняках и Никасе Сафронове

Работы в галерее «Культпроекта» посвящены одной теме — «Время путешествий».

«Психолог из Торонто Даниэль Берлайн полагал, что человеческое поведение по большей части мотивировано одним только любопытством — стремлением удовлетворять постоянную жажду нового. Именно эта потребность заставляет нас исследовать незнакомые места и любоваться произведениями искусства, и именно наше врождённое желание собирать информацию частично объясняет, почему нам эти занятия так нравятся», — так описывали организаторы идею проекта.

По их мнению, эти впечатления как раз могут дать картины, трёхмерные объекты или городские пейзажи.

«Всякое общение с изобразительным искусством — может быть, люди над этим не задумываются — это всегда своеобразное путешествие. Человек с помощью своего сознания перемещается в совершенно другое место, он уже не находится в пространстве галереи. Глядя на картину, он оказывается в пространстве картины. Поэтому, общаясь с тем или иным художником, той или иной темой, зрители волей или неволей совершают определённое путешествие в пространство, предлагаемое автором. В данном случае у меня есть многослойная экспозиция, которая состоит из анимированного цветного видеопроекта „Синергизм“ и инсталляции, которые пересекаются», — добавил художник.

Пространство видеопроекта и пространство инсталляции имеют точки соприкосновения, как отмечает создатель работы.

«Творчество Мартынова буквально светится среди этой новой эволюции Цифрового Искусства. Оно не знаменует собою начало; важнее то, что оно стоит особняком, выражая его индивидуальность как художника», — отмечает американский цифровой медиахудожник Лоуренс М. Гартел.

Напомним, что в апреле Владимир Мартынов выставил три работы в Санкт-Петербурге — в сборной выставке «Структуры» в Государственном Русском музее.

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