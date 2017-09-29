Новосибирский минздрав объяснил допзакупку детского питания ростом числа детей

Новосибирские СМИ обозначили проблему с выдачей бесплатного детского питания — минздрав тем временем коллективных жалоб не получал, сообщила 29 сентября корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы Александра Малыгина.

Портал «Тайга.инфо» со ссылкой на собственный источник сообщил о фактах перебоев с выдачей детских смесей льготной категории граждан в Новосибирской области.

«Пришла сегодня за рецептом на молочку, а врач говорит: нету. Нет финансирования и денег в бюджете НСО, — цитирует издание пользовательницу форума „Сибмама“. — Рецепты не выдают на неопределённый срок. Кто что знает об этом? Октябрьский район, вторая поликлиника. Получала на „Золотой ниве“».

По информации пресс-службы, в министерство здравоохранения Новосибирской области поступила только одна подобная заявка.

«На данный момент в министерство здравоохранения коллективных жалоб на снижение выписки или невыписки льготных рецептов на детское питание не поступало», — подчеркнула руководитель пресс-службы Александра Малыгина.

Она отметила, что в области увеличилось число детей, которые получают льготное питание. Поэтому министерство выделило деньги на дополнительную закупку, чтобы обеспечить льготников детским питанием в полном объёме. Поступление партии ожидается в октябре.



«И ещё один момент. Мы действительно контролируем индивидуально для каждого ребёнка объём сухих смесей, — добавила Магыгина. — Это не один и тот же объём для всех детей. Может быть, в связи с этим появились какие-то вопросы».

Министерство здравоохранения принимает жалобы и вопросы по телефону горячей линии (383) 223-67-67 или на сайте.

Напомним, в 2017 году аналитики зафиксировали спад рождаемости в Новосибирской области.