 

Пилоты сымитируют отказ двигателя в небе над Омском

 29 сентября, 18:53
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Пилоты сымитируют отказ двигателя в небе над Омском
Фото с сайта pixabay.com

Участники Кубка Омской области по сверхлёгкой авиации выступят на аэродроме «Калачёво» 30 сентября, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения пресс-службы областного правительства.

Программа соревнований будет зависеть от уровня подготовки пилотов. Если он окажется достаточно высоким, то авиаторы отработают не только обязательные упражнения — «воздушную навигацию» и «точность посадки на ограниченную площадку», но и более сложное упражнение — «имитация отказа двигателя».

Чтобы все участники соревнований находились в равных условиях, пилотам предложат выступать не на своих личных или других привычных самолётах, а на технике, которая базируется на аэродроме «Калачёво». Также в полётах задействуют три воздушных судна модели «Аэропракт А-22», принадлежащих авиационно-учебному центру «Сибирская авиабаза».

Напомним, что в августе новосибирские специалисты запустили проект по развитию гражданской беспилотной авиации.

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