 

Пропавшего по пути в Омск жителя Новосибирска начали искать в Барнауле

 29 сентября, 13:23
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Пропавшего по пути в Омск жителя Новосибирска начали искать в Барнауле
Фото предоставлено поисковым отрядом

25-летний новосибирский предприниматель сообщил родителям, что едет в командировку в Омск, и исчез — в соцсети молодой человек упоминал Барнаул, сообщил 29 сентября корреспонденту Сиб.фм руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Родители, полиция и волонтёры трёх городов разыскивают без вести пропавшего Артёма Кабанова. Молодой человек вышел из дома в ночь с 24 на 25 сентября, с тех пор у родных нет о нём никакой информации.

«Он говорил родственникам, что поедет на такси к автовокзалу, где его ждёт служебная машина до Омска. Но это, опять же, только с его слов, — поделился руководитель поискового отряда „Маяк“ Павел Злобин. — После того, как он вышел из дома, фактическая связь с ним оборвалась».

Молодой человек худощавого телосложения, рост 177 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза зелёные. Особая примета — татуировка на груди.

В ночь исчезновения он был одет в чёрное пальто до колен, зелёную рубашку в полоску, синие брюки и коричневые туфли.

Предпринимателя начали искать алтайские волонтёры, потому что 24 сентября за 20 минут до выхода из дома на его странице в соцсети появился статус «Я в Барнауле».

Ранее молодой человек не пропадал; он не относится к группе риска, родные дают ему только положительные характеристики.

Поисковый отряд «Маяк» просит сообщать всю известную информацию о пропавшем по номеру 8-951-393-0911 или по телефонам полиции (02, 102, 020).

Напомним, в сентябре пропавшие в Забайкалье московские туристы вышли на связь.

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