 

Ребёнок травмировал ногу на строящейся детской площадке в Алтайском крае

 29 сентября, 15:32
подходящие темы
Ребёнок травмировал ногу на строящейся детской площадке в Алтайском крае
Фото с сайта pixabay.com

В городе Барнауле Алтайского края следователи проводят проверку, после того, как элемент строящейся детской площадки упал на ребёнка; он травмировал ногу, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Следователи проводят проверку после сообщений СМИ. В них говорилось о том, что во дворе многоэтажного жилого дома на улице Попова элемент недостроенной детской площадки упал на ребёнка. Он получил травму пяточной кости. Врачи оказали мальчику помощь. Ведомство отмечает, что здоровью ребёнка ничего не угрожает.

По данному факту алтайский следком проводит доследственную проверку, в ходе которой будут оценены действия лиц, ответственных за безопасность при проведении строительных работ.

Напомним, что в сентябре 2017 года запутавшийся в верёвочных качелях ребёнок погиб в Иркутской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 сентября, 14:59 • репортаж

Звёздный лёд Вари Ковалёвой

История юной спортсменки, которая занимается фигурным катанием с четырёх лет и хочет поехать на чемпионат мира.
 22 сентября, 07:00 • статья

Тролли на воле

Обычно акции в магазинах рассчитаны только на взрослых. «Пятёрочка» запустила акцию для поклонников популярного мультфильма
 20 сентября, 07:00 • интервью

Польские корни в сибирской земле

Семейная пара приехала из Польши в Сибирь пятнадцать лет назад и осталась жить. Супруги Сулковски рассказывают, за что полюбили Новосибирск
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
присоединяйтесь!
    