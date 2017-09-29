Ребёнок травмировал ногу на строящейся детской площадке в Алтайском крае

В городе Барнауле Алтайского края следователи проводят проверку, после того, как элемент строящейся детской площадки упал на ребёнка; он травмировал ногу, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Следователи проводят проверку после сообщений СМИ. В них говорилось о том, что во дворе многоэтажного жилого дома на улице Попова элемент недостроенной детской площадки упал на ребёнка. Он получил травму пяточной кости. Врачи оказали мальчику помощь. Ведомство отмечает, что здоровью ребёнка ничего не угрожает.

По данному факту алтайский следком проводит доследственную проверку, в ходе которой будут оценены действия лиц, ответственных за безопасность при проведении строительных работ.

Напомним, что в сентябре 2017 года запутавшийся в верёвочных качелях ребёнок погиб в Иркутской области.