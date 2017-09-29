 

Суд обязал красноярского двойника фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» выплатить компенсацию

 29 сентября, 13:39
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Суд обязал красноярского двойника фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» выплатить компенсацию
Фото с сайта afisha.yandex.ru

Красноярский краевой суд обязал местных предпринимателей выплатить компенсацию благотворительному фонду «Подари жизнь», который основали актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения информационного агентства «РИА Новости».

Суд частично удовлетворил требования московского благотворительного фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями «Подари жизнь» и обязал основателей организации с таким же названием в Красноярске изменить его и выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Предприниматели Елена и Олег Чипизубовы зарегистрировали фонд под названием «Подари жизнь» в 2015 году. В феврале 2016 года московский фонд уже подавал иск в Свердловский районный суд Красноярска к некоммерческой организации.

Адвокат московской некормерческой организации «Подари жизнь» Юлий Тай настаивал на том, что проблема недобросовестного использования названий благотворительных организации «является особенно острой», так как от репутации зависит «доверие благотворителей» и «возможность оказывать помощь».

Стоит отметить, на официальном сайте московского фонда указано, что «Подари жизнь» не имеет филиалов, отделений и представителей в регионах России. Он учреждён 26 ноября 2006 года.

Напомним, что в июле прокуратура города Шелехова в Иркутской области добилась в суде компенсационной выплаты размером 65 тысяч рублей в пользу ребёнка, которому врачи не смогли вовремя диагностировать аппендицит.

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