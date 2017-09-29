 

Кузбасский судебный пристав под видом девушки разыскал злостного неплательщика алиментов

 29 сентября, 08:37
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Кузбасский судебный пристав под видом девушки разыскал злостного неплательщика алиментов
Фото с сайта globallookpress.com

Сотруднику службы судебных приставов в Кемеровской области пришлось под видом девушки, желающей познакомиться, вести переписку со злостным неплательщиком алиментов, чтобы установить его местонахождение, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения пресс-службы областного управления ФССП.

Жертвой обмана стал житель города Мыски, который за последние три года накопил долг по алиментам на сумму около 200 тысяч рублей. Своих детей он не навещал, по адресу регистрации не проживал, поэтому найти его приставам оказалось крайне затруднительно. Исполнительное производство в отношении должника велось с ноября 2016 года.

После многочисленных попыток узнать местонахождение алиментщика судебный пристав, занимавшийся поисками мужчины, нашёл его аккаунт в одной из популярных соцсетей. Сотрудник ФССП зарегистрировался в этой же сети под именем девушки и предложил мужчине познакомиться. Тот пошёл на контакт и сообщил, что не против встречи, но в данный момент лежит в больнице. «Собеседница» должника предложила навестить его, и таким образом приставы вскоре получили точные данные о его местонахождении.

«Когда в палату в назначенный день вошёл судебный пристав, алиментщик удивился и сообщил, что скрываться не хотел. Сотрудник УФССП предупредил должника о том, что после выписки ему необходимо появиться в отделе судебных приставов по городу Мыски. Когда должник поправится, в его отношении будет составлен административный протокол за неуплату алиментов», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в июле судебные приставы в Чулымском районе Новосибирской области подкараулили должника-алиментщика в зарослях кукурузы.

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