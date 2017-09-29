 

Участник войны в Сирии осуждён за нетрезвое вождение в Красноярском крае

 29 сентября, 15:22
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Участник войны в Сирии осуждён за нетрезвое вождение в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Военнослужащий, принимавший участие в спецоперации российских войск в Сирийской Арабской Республике, осуждён в Красноярском крае за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения на официальном сайте Красноярского гарнизонного суда.

Впервые мужчина попался гоавтоинспекторам нетрезвым в мае и был подвергнут административному наказанию. Вскоре он был вновь задержан сотрудниками полиции в городе Канске, когда управлял автомобилем марки «Ниссан» в алкогольном опьянении.

Приговором гарнизонного военного суда 28 сентября мужчина был признан виновным по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом на три года. При вынесении приговора судом было учтено, что нарушитель принимал участие в специальной операции в Сирии.

«В целях профилактики совершения преступлений указанное уголовное дело было рассмотрено в присутствии личного состава войсковой части», — уточнил гарнизонный суд.

Напомним, в августе 2015 года сотрудники ГИБДД задержали в Чите двоих военнослужащих, разъезжавших по городу на угнанном бронетранспортёре, водитель находился в нетрезвом состоянии.

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