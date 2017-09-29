Переехавший на Алтай «весёлый молочник» в первый же год собрал урожай в 130 мешков картофеля

Американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете и СМИ как «весёлый молочник», собрал на Алтае урожай из 130 мешков картофеля, узнал корреспондент Сиб.фм 29 сентября из сообщения самого Уолкера в социальной сети «ВКонтакте».

В Алтайском крае американец поселился около года назад, и собранный урожай стал для него первым на новом месте. До этого фермер проживал в Богучанском районе Красноярского края, но вынужден был сменить место жительства из-за тяжёлых климатических условий и своей астмы.

Похвалившись урожаем, Уолкер не уточнил, сколько соток земли было засеяно картофелем, в связи с чем пользователи соцсети посетовали на то, что не могут оценить урожайность фермы. При этом некоторые из них начали давать американцу советы о том, как сохранить такой объём картофеля в течение зимы.

Днём ранее Уолкер выложил в сети видеоролик, на котором его помощники после уборки картофеля боронят землю на лошади. Один из них по просьбе Джастаса встаёт на борону, чтобы продемонстрировать «русский сёрфинг».



Напомним, в марте Джастас Уолкер записал и разместил в интернете видеоролик, в котором признался, что был бы не против получить российское гражданство по примеру Роя Джонса и Стивена Сигала.